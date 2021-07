Apple TV+ a remporté trois Daytime Emmy Awards pour certains de ses programmes d’animation.

Diffusée en direct samedi, une partie des 48e Daytime Emmy Awards était axée sur la programmation et l’animation pour enfants. Certaines des émissions disponibles sur Apple TV+ ont été mises en évidence dans la collection, qui présentait également une vive concurrence de la part d’autres services de streaming et de diffuseurs concurrents.

Le film « We Are Here: Tips to Live on Planet Earth » a remporté le prix dans la catégorie « Outstanding Special Class Daytime Animated Program« . Variety rapporte que l’animatrice 3D Anne Moth a également reçu un prix pour « Réalisation individuelle exceptionnelle en animation » pour son travail sur le film.

De son côté, « Stillwater » a remporté une Daytime Emmy Award dans la catégorie « Montage exceptionnel pour un programme d’animation préscolaire« , bien qu’il ait également reçu des nominations dans d’autres catégories. « Helpsters » a également reçu des nominations dans plusieurs catégories, mais n’a finalement obtenu aucun prix.

Samedi était la deuxième des trois cérémonies prévues pour les Daytime Emmy 2021. La troisième cérémonie a eu lieu le 18 juillet, au cours de laquelle des prix ont été décernés dans les catégories relatives à la « Fiction & Lifestyle Programming » et ont été diffusés sur le site officiel et via l’application Emmy téléchargeable sur l’App Store.