Mark Gurman de Bloomberg a révélé que le nouveau MacBook Pro avec écran mini-LED devrait être annoncé courant septembre ou novembre.

Selon Gurman, le nouveau MacBook Pro devrait entrer en production au troisième trimestre, ce qui signifie que l’annonce est attendue entre septembre et novembre. En réalité, cette fenêtre de lancement serait retardée par rapport à ce qu’Apple avait prédit, en raison de quelques complications liées au nouvel écran mini-LED qui a bloqué sa production.

L’écran mini-LED, qu’Apple appelle Liquid Retina XDR, a fait ses débuts sur le nouvel iPad Pro M1 de 12,9 pouces. Ce panneau utilise 10 000 mini-LED, qui offrent un contrôle beaucoup plus important du rétroéclairage localisé, permettant une plus grande luminosité et des noirs plus profonds. Cette technologie augmente le taux de contraste, qui est de 1 000 000:1, tout en consommant moins d’énergie. Il offre également 1000 nits de luminosité plein écran et 1600 nits de luminosité maximale.

Le nouveau MacBook Pro devrait comporter la nouvelle puce M1X, davantage de logements d’extension, dont un pour les cartes SD, et sera configurable avec jusqu’à 64 Go de RAM. En ce qui concerne la RAM, cependant, il existe une certaine confusion, car le YouTuber Luke Miani a récemment signalé que les nouveaux Mac seront limités à un maximum de 32 Go de RAM.

Qu’attendez-vous du nouveau Macbook Pro avec écran mini-LED ?