Apple a atteint un nouveau sommet historique dans le cours de son action et une capitalisation boursière de 2 500 milliards de dollars lors de la séance d’ouverture de jeudi.

Les actions du géant de Cupertino ont augmenté de plus de 2% dans les échanges mercredi, conduisant pour la première fois à une valorisation boursière au-dessus de la barre des 2,5 billions de dollars. Apple est désormais la première entreprise américaine cotée en bourse à dépasser ce seuil de valorisation. Le résultat intervient un peu moins d’un an après que la société a atteint 2 000 milliards de dollars, précisément le 19 août 2020. Par la suite, la valeur de marché a chuté après une vente massive d’actions technologiques, mais a de nouveau augmenté le 4 août. septembre 2020.

2020 a été une année très importante pour Apple, qui a dû « lutter » contre la pandémie de COVID-19, qui a provoqué le retard du lancement de la série iPhone 12. Malgré cela, les ventes étaient en plein essor, à tel point que l’iPhone 12 est rapidement devenu le smartphone 5G le plus vendu au monde. Les ventes d’iPad et de nouveaux Mac avec puces M1 ont également été très bonnes. L’annonce du passage à Apple Silicon a été très bien accueillie par les utilisateurs, notamment grâce à une puce M1 capable d’offrir des performances vraiment remarquables.

Apple a ensuite lancé le pack de services Apple One et le nouveau service Apple Fitness+. En ces premiers mois de 2021, Apple a aussi dévoilé les AirTags et lancé le nouvel iPad Pro M1, une nouvelle Apple TV 4K et un iMac 24 pouces relooké avec puce M1.

De nombreux analystes, compte tenu du grand succès de ces produits, prédisent qu’Apple pourrait être en mesure d’atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.