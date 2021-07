Certains des meilleurs Apple Store au monde célèbrent les bracelets internationaux de la collection internationale Apple Watch avec des graphismes impressionnants sur les murs et proposent de nouvelles tables pour aider les clients à découvrir leurs styles préférés parmi les bracelets et les cadrans.

L’Apple Watch International Collection arrive juste à temps pour les Jeux Olympiques de Tokyo et comprend 22 bracelets thématiques en édition limitée pour 22 pays à travers le monde. Bien que vous puissiez commander votre groupe de pays pour le ramassage dans n’importe quel Apple Store jusqu’à épuisement des stocks, plusieurs emplacements dans les pays représentés avec les groupes de collection ont présenté une nouvelle expérience en magasin.

Les Apple Store, dont Apple Shinjuku à Tokyo, Apple Piazza Liberty à Milan et Apple Garosugil à Séoul, annoncent la Collection Internationale avec des pochoirs à rayures proéminents dans chaque fenêtre. Des graphismes qui reflètent le style du cadran de la montre Stripes dans watchOS.

À l’intérieur des différents magasins, les tables Watch se démarquent avec les 22 sangles disposées sous le verre. Vous pouvez donc les admirer et choisir votre combo préféré. Évidemment, il y a aussi celui de notre pays.

Si vous souhaitez mélanger et assortir les styles de la collection internationale mais que vous ne pouvez pas visiter un produit phare de l’Apple Store, le meilleur endroit pour trouver votre look est l’application Apple Store. Apple Watch Studio a également été mis à jour avec les derniers designs et vous pouvez en profiter pour enregistrer n’importe quel style.

Aimez-vous ces bracelets internationaux avec plein de nouveaux cadrans ? En avez-vous déjà acheté un ?