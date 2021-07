Apple perd des places sur le podium parmi les plus grands fabricants de smartphones au monde.

Xiaomi est devenu pour la première fois le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde au cours du deuxième trimestre 2021, remplaçant Apple dans ce classement important. Quant à Samsung, la société a confirmé sa première place.

Xiaomi détenait une part de marché de 17% au deuxième trimestre 2021, derrière la part de 19% de Samsung et devant la part de 14% d’Apple. Xiaomi a enregistré la croissance la plus élevée, le cabinet d’études Canalys a estimé que le fabricant a augmenté de 83% d’une année sur l’autre. Oppo et Vivo ont pris les quatrième et cinquième places, chacun avec une part de marché de 10 %.

Apple n’a enregistré qu’une croissance annuelle de 1% au deuxième trimestre 2021 malgré le fait que les ventes d’iPhone 12 se soient très bien déroulées, tandis que Samsung a enregistré une croissance annuelle de 15%. Oppo a augmenté de 28% par an, tandis que Vivo a augmenté de 27%.

« Xiaomi développe rapidement son activité. Par exemple, ses expéditions ont augmenté de plus de 300 % vers l’Amérique latine, 150 % vers l’Afrique et 50 % vers l’Europe de l’Ouest », explique Ben Stanton, responsable de la recherche chez Canalys.

Par rapport à Apple, Xiaomi produit toujours des smartphones orientés vers le bas et le milieu de gamme. Son prix de vente moyen est inférieur de 40 % à celui de Samsung et de 75 % à celui d’Apple.

Ces résultats sont préliminaires et Canalys n’a pas encore publié de chiffres définitifs sur les livraisons de smartphones pour le deuxième trimestre de l’année. Au premier trimestre 2021, les expéditions mondiales de smartphones ont totalisé 347 millions d’unités.

Canalys confirme que tous les fournisseurs de smartphones ont du mal à sécuriser les composants les plus demandés et les plus complexes à fabriquer en raison de pénuries d’approvisionnement. Cependant, les analystes de JP Morgan confirment qu’Apple n’a pas été impactée par des problèmes d’approvisionnement par rapport aux concurrents d’Android.