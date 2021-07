Les abonnés Apple Arcade peuvent enfin jouer à trois titres très attendus : « Angry Birds Reloaded », « Doodle God Universe » et « Alto’s Odyssey: The Lost City ».

Angry Birds Reloaded

Angry Birds Reloaded est basé sur le jeu original Angry Birds, présentant de nouveaux personnages de l’univers cinématographique de la franchise, un nouveau mode de jeu, de nouveaux bonus et de nouveaux niveaux.

Le Roi Cochon et ses serviteurs ont à nouveau volé les œufs et les oiseaux ne reculeront devant rien pour les récupérer ! La vie sur l’île ne sera plus jamais la même, car les Angry Birds devront désormais affronter les cochons et les aigles des films Angry Birds au combat s’ils veulent sauver non seulement leurs œufs, mais aussi leur maison.

Doodle God Universe

Dans Doodle God Universe, les joueurs commencent sur une planète vide avec quatre éléments et le but est de combiner ces différents éléments pour créer des centaines de nouveaux éléments pour faire prospérer et grandir la planète.

Dans ce jeu d’intelligence et de construction de monde, vous devrez mélanger et assortir différentes combinaisons d’éléments pour créer un univers entier. Au fur et à mesure que vous créez chaque nouvel élément, regardez votre planète 3D prendre vie. Les dangers ne manqueront pas, car le pouvoir de création pourrait avoir des conséquences indésirables, et inventer la roue pourrait même déclencher une invasion de zombies ou activer un puissant volcan. Pour vous aider, chaque fois que vous créez avec succès un nouvel objet, vous serez récompensé par l’esprit et la sagesse de certains des plus grands philosophes et humoristes de tous les temps.

Alto’s Odyssey: The Lost City

Alto’s Odyssey: The Lost City est un jeu de course sans fin se déroulant dans le désert, où le but est de naviguer à travers des dunes, des canyons et des temples pour découvrir les secrets de la cité perdue. Le jeu propose des commandes de jeu simples, faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser. De plus, les joueurs sont chargés de créer des combos et d’atteindre des objectifs.

« Rejoignez Alto et ses amis dans un voyage en sandboard sans fin pour trouver la cité perdue et déterrer les secrets qu’ils renferment. Planez au-dessus des dunes venteuses, traversez des canyons palpitants, explorez d’anciens temples et plongez dans de vastes cavernes dans un endroit fantastique loin de chez vous.

Lors de ce voyage, vous grinderez sur des vignes, rebondirez au sommet de montgolfières, escaladerez des parois rocheuses imposantes, glisserez dans votre wingsuit et échapperez à des lémuriens espiègles – tout en découvrant les nombreux mystères du désert. »

Sorti pour la première fois en 2018, Alto’s Odyssey est toujours l’un des jeux les plus fascinants et les plus populaires de l’App Store aujourd’hui, grâce à ses superbes graphismes, son éclairage dynamique qui change également en fonction des conditions météorologiques, sa musique originale et une excellente jouabilité.

Dans l’édition Arcade, les joueurs se lanceront dans un voyage de sandboard pour trouver un nouveau biome appelé The Lost City et découvrir les secrets qui s’y cachent, l’expérience classique d’Alto’s Odyssey restant inchangée.