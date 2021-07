2022 pourrait être une très grosse année pour Apple. En plus de la gamme iPhone 14 entièrement repensée et du premier iPad avec un écran OLED, le très attendu Apple Glass AR pourrait faire ses débuts aux côtés de l’iPod 8.

Robert Scobble a révélé qu’Apple présentera enfin son premier appareil de réalité virtuelle l’année prochaine, probablement pendant la WWDC 2022, et sera accompagné d’un nouvel iPod 8, qui sera utilisé comme appareil de support pour l’Apple Glass AR.

Regarding Apple’s VR headset:

Just learned it will launch at WWDC next year because the new iPod will be a huge deal for Christmas.

The iPod introduces many of the experiences you will more fully experience by Christmas of 2022 in the headset and expect them to work together.

— Scoble (@Scobleizer) July 15, 2021