Les brouillons de la version 14.0 du Consortium Unicode nous donnent une idée de ce que seront certains des nouveaux emojis qui arriveront bientôt sur iPhone.

Parmi les nouveautés, on signale sept nouveaux visages comme le visage qui fond et celui avec l’œil qui jette un coup d’œil. Nous avons aussi des mains qui forment un cœur, une personne avec une couronne, un troll, une batterie morte, des rayons X, une lèvre mordante, un nid avec et sans œufs, et plus encore.

Tous ne feront pas partie de la version Emoji 14.0 d’Unicode Consortium, mais beaucoup d’entre eux arriveront entre la fin de l’année et le début de 2022 avec une mise à jour logicielle sur iPhone et iPad.

Nous avons également 25 variantes d’une poignée de main, des haricots, un homme enceinte (!), Une roue et bien d’autres emojis. Les emojis individuels peuvent faire l’objet de modifications avant l’approbation finale attendue en septembre 2021.