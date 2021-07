La deuxième saison de Ted Lasso débutera le 23 juillet et pour l’occasion, Apple invite tout le monde à célébrer avec une série de sessions Virtual Today at Apple auxquelles tout le monde peut participer.

À partir du 23 juillet, l’artiste Tyrsa rejoindra Apple Creative Pros pour animer trois sessions gratuites de fan art de Ted Lasso. À l’aide d’un iPad, d’un Apple Pencil et de l’application Procreate, les utilisateurs pourront dessiner des devises de motivation inspirées de Ted Lasso.

Les sessions Virtual Today at Apple sont hébergées sur Webex et les trois événements seront pris en charge par des interprètes en langue des signes. Pour une expérience optimale, il est recommandé de suivre la session sur un Mac ou un iPhone. La caméra et le microphone resteront éteints pendant la session et vous pouvez utiliser la fonction de chat en direct pour obtenir des réponses à vos questions par l’équipe Apple. Le travail partagé pendant les sessions n’est jamais conservé plus de 72 heures ou republié par Apple sans autorisation.

Malheureusement, ces sessions ne sont pas disponibles en France.