La Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis a jugé que Social Tech, propriétaire de la marque « Memoji », avait créé l’application du même nom uniquement pour renforcer sa bataille juridique contre Apple.

Les juges ont décidé que Social Tech n’avait aucun droit protégeable concernant l’utilisation du mot « Memoji », car la société n’a pas réussi à l’utiliser légitimement dans des contextes commerciaux. Bien que la société soit propriétaire de la marque Memoji depuis 2016, l’application homonyme n’a été rendue publique qu’en 2018, après qu’Apple a annoncé sa fonctionnalité Memoji sur iOS.

De plus, l’application Memoji publiée par Social Tech s’est révélée « défectueuse » et a été publiée à la hâte juste pour renforcer le procès contre Apple. Les juges ont ensuite confirmé qu’Apple pourra utiliser le mot Memoji sans aucun problème et sans avoir à payer de commissions.

Les avocats de Social Tech disent qu’un appel sera déposé auprès de la Cour suprême des États-Unis.