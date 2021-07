Apple devra résoudre un problème à San Jose, où un nombre croissant de sans-abri affluent sur un terrain non aménagé qui lui appartient.

Ces dernières semaines, de plus en plus de sans-abri ont campé sur un terrain non aménagé appartenant à Apple après avoir quitté une zone plus petite près de l’aéroport international Mineta de San Jose.

Le déménagement de Mineta vers les terres d’Apple a commencé lorsque la ville de San Jose a autorisé certains camps de l’aéroport à la demande de la Federal Aviation Administration. À l’heure actuelle, ce sont une centaine de personnes qui ont campé sur le terrain acheté par Apple en 2015 pour 138 millions de dollars. Les sans-abri ont déjà installé des camping-cars et des tentes, ainsi que des poubelles et des toilettes instables. À l’heure actuelle, Apple n’a pris aucune mesure pour expulser ces personnes. « Nous sommes reconnaissants qu’ils ne nous jettent pas dehors », a déclaré l’un des habitants, « Nous voulons dire à Apple que notre intention est d’essayer de rendre cet environnement plus sain et écologique ».

En attendant, un membre du conseil municipal de San José rencontrera prochainement Apple pour discuter de la situation : « Nous organisons une réunion pour comprendre ce qu’il faut faire pour aider les gens qui y vivent et mettre en place un plan pour leur offrir les services indispensables ». Apple a déclaré avoir entamé une série de discussions avec la ville de San Jose pour trouver une solution, en tirant éventuellement parti du plan d’investissement de l’entreprise pour créer des logements à moindre coût dans toute la Californie.