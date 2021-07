Apple propose les leçons « Today at Apple » directement sur YouTube, en commençant par une vidéo qui explique comment vous transformer en personnage Peanuts à l’aide de l’application Pages.

La session vidéo est dirigée par deux personnes travaillant sur Apple TV+ « The Snoopy Show » – le showrunner Mark Evestaff et la responsable du storyboard Krista Porter – ainsi qu’un employé de l’Apple Store nommé Anthony. La leçon dure environ 10 minutes et montre tout simplement comment vous transformer en dessin animé Peanuts à l’aide d’un iPad, d’un Apple Pencil et de Pages.

L’idée est très intéressante et nous sommes sûrs qu’Apple proposera plus de cours Today at Apple sur YouTube à l’avenir.