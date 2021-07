Maintenant que la troisième bêta d’iOS1 5 est installé sur notre iPhone 12, nous pouvons vous partager les premières nouveautés de cette mouture.

On peut déjà vous dire que le système est plus stable et plus fluide, ce qui fera plaisir à tous les utilisateurs qui ont installé la première et seconde bêta.

Ensuite, on note un petit changement dans le widget Musique qui désormais change de couleur en fonction de la musique en cours de lecture.

Du côté de Safari, il y a également quelques changements sympas, notamment au niveau de la barre d’URL. Désormais, elle ne se placera plus en haut de la page lorsque vous la touchez, elle s’affichera juste au-dessus du clavier, ce qui est nettement mieux.

Maintenant, l’App Store affiche une page contextuelle au lancement de l’application pour afficher les nouveautés citées ci-dessous :

Apple a également profité de cette bêta 3 d’iOS 15 pour renommer le bouton « Réinitialiser » dans Réglages en : « Transférer ou réinitialiser iPhone ». C’est ici que vous verrez une nouvelle interface vous informant comment transférer vos données vers un nouvel appareil.

Il doit y avoir d’autres petites nouveautés moins importantes, alors n’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires.