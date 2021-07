Apple a annoncé avoir affecté plus d’un milliard de dollars à la construction de logements abordables dans toute la Californie afin d’aider une industrie en difficulté et davantage de demandeurs de logement.

En partenariat avec California Housing Finance Agency, Housing Trust Silicon Valley et Destination: Home, Apple a déclaré que le financement de 1 milliard de dollars effectué à divers moments au cours des 18 derniers mois avait aidé à soutenir le développement et la construction de nouveaux logements, aidé les acheteurs à acquérir leur première maison et des programmes élargis pour réduire l’itinérance.

Cet investissement fait partie de l’engagement global de 2,5 milliards de dollars d’Apple pour lutter contre la crise immobilière en Californie, l’État possédant certains des marchés résidentiels les plus chers des États-Unis, y compris la Bay Area.

Des prix si élevés qu’il est également difficile pour Apple de trouver du nouveau personnel à embaucher à Cupertino. L’initiative vise donc également à attirer davantage d’ingénieurs et d’employés qualifiés dans la région où Apple et de nombreuses autres entreprises technologiques opèrent.