La très populaire application de retouche photo Darkroom a reçu une nouvelle mise à jour qui introduit un nouveau curseur pour appliquer un grain semblable à un film. Ainsi, cela rend cette fonction plus rapide et plus facile à utiliser, tout en améliorant les résultats obtenus.

Selon un article de blog de Jasper Hauser de Darkroom, les améliorations incluent des temps de rendu plus rapides lors de l’exportation de vidéos et de modifications qui devraient garantir une structure de grain plus cohérente. Pourquoi devriez-vous ajouter du grain à une photo nette ? Hauser répond à cette question dans son article.

« Il existe de nombreuses raisons techniques pour lesquelles vous pourriez vouloir introduire du grain de film dans votre photo, mais artistiquement, tout est question de richesse et de nostalgie. Il introduit une émotivité et une humeur à votre photo que l’apparence souvent clinique des images numériques mappées et sans bruit ne peut pas capturer. »

La nouvelle mise à jour 5.5 complète désormais le grain en utilisant une courbe de luminosité pour le rendre « plus proche de la réalité ». Il existe également plusieurs corrections de bugs et améliorations.

Vous pouvez télécharger la mise à jour de Darkroom sur l’App Store.