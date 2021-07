Bloomberg rapporte qu’Apple développe un nouveau service, baptisé Apple Pay Later, qui donnera aux utilisateurs la possibilité de payer par mensualités.

Le service d’Apple sera directement intégré à Apple Pay et la firme de Cupertino collaborera avec Goldman Sachs pour développer cette nouveauté. Goldman Sachs sert déjà de banque de support pour l’Apple Card aux États-Unis.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait être similaire au programme disponible pour les utilisateurs d’Apple Card, grâce auquel il est possible de payer par mensualités : actuellement, les propriétaires d’Apple Card peuvent déjà acheter des iPhone et autres appareils Apple avec un prêt de 24 mois.

Cependant, Apple Pay Later ne nécessitera pas de carte Apple. En fait, Apple permettra aux utilisateurs d’acheter facilement n’importe quoi avec Apple Pay et de l’obtenir avec un plan de financement mensuel. Goldman Sachs sera le prêteur des prêts. Pour demander ce prêt, les utilisateurs devront postuler et obtenir une approbation, via un processus de demande dans l’application Wallet. Il est presque certain que l’ensemble du processus ne prendra que quelques minutes.

Le service fonctionnera comme ceci : lorsqu’un utilisateur effectue un achat via Apple Pay sur son appareil Apple, il aura la possibilité de le payer en quatre versements sans intérêt toutes les deux semaines ou pendant un certain nombre de mois avec intérêts. Le plan à quatre paiements est appelé en interne « Apple Pay in 4 », tandis que les plans de paiement à long terme sont appelés « Apple Pay Monthly Installments ».

Pour le moment, nous ne savons pas quand la société lancera ce service et s’il sera immédiatement disponible dans tous les pays.