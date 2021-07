En 2022, un objectif périscope devrait faire ses débuts sur l’iPhone et aujourd’hui un nouveau brevet Apple confirme cette rumeur.

Les objectifs nécessitent une certaine distance entre les éléments arrière et avant, et plus le facteur de zoom est grand, plus cette distance doit être grande. C’est pourquoi ces objectifs ne peuvent dépasser une certaine limite sur les smartphones : du fait de l’épaisseur réduite, il n’y a pas assez de place pour accueillir des capteurs à très grandes focales. Une lentille périscope, d’autre part, résout ce problème. Comment ? En orientant l’objectif verticalement à l’intérieur du boîtier du téléphone et en utilisant des prismes ou des miroirs pour courber la lumière de 90 degrés.

L’année dernière déjà, le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo indiquait qu’Apple inclurait un objectif périscope dans sa gamme iPhone 2022. Le dernier brevet d’Apple confirme cette rumeur. Dans le brevet en question, la société de Cupertino fait référence à cette technologie par le terme « folded camera ». La conception d’Apple, cependant, a deux prismes au lieu d’un.

« Différents types de modes de réalisation d’appareil photo pliés sont décrits qui comprennent deux éléments de courbure de la lumière (par exemple des prismes) et un système de lentilles indépendant situé entre les deux prismes qui comprend un diaphragme et des lentilles réfractives. Les prismes et le système de lentilles peuvent être collectivement appelés un système optique.

Les prismes fournissent un axe optique « courbé » pour la caméra, par exemple pour réduire la hauteur Z de la caméra. Le système de lentilles comprend une pile de lentilles comprenant un ou plusieurs éléments réfléchissants et un diaphragme d’ouverture positionné au niveau ou devant le premier élément de lentille dans la pile.

Un premier prisme redirige la lumière d’un objet sur le premier axe (AX 1) vers le système de lentilles sur le deuxième axe (AX 2). L’empilement de lentilles reçoit la lumière et la réfracte sur un deuxième prisme qui redirige la lumière sur un troisième axe (AX 3) sur lequel est disposé un capteur photo de la caméra. La lumière redirigée forme un plan de l’image au niveau ou à proximité de la surface du capteur photoélectrique. »

C’est un système très complexe en raison de l’utilisation de deux prismes. On peut cependant émettre l’hypothèse que le rendement final est encore meilleur que celui des appareils équipés d’un seul prisme.