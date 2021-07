Apple TV+ et Apple Ads ont reçu 35 nominations pour les 73e Emmy Awards, égalant le résultat obtenu en 2020.

Ted Lasso, une série comique acclamée par le public et la critique, a été nominée pour 20 Emmy Awards dans 11 catégories différentes. « Billie Eilish: The World’s a Little Blurry » a également reçu une nomination pour le meilleur documentaire, ainsi que « Mythic Quest » pour le meilleur montage sonore.

Les nominations pour « Ted Lasso » incluent la meilleure série comique, avec Jason Sudeikis, plus deux pour la meilleure actrice dans un second rôle pour Juno Temple et Hannah Waddingham. Apple a également reçu plusieurs nominations pour ses publicités.