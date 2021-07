Apple a mis à jour Final Cut Pro pour corriger certains bugs et améliorer certaines fonctionnalités.

Final Cut Pro 10.5.4 améliore la stabilité de l’exportation avec certaines préférences de langue et de zone macOS, corrigeant un bug qui, dans certains cas, obligeait les utilisateurs à modifier leurs paramètres de langue Mac pour utiliser certaines fonctionnalités de l’application. La nouvelle mise à jour améliore également la stabilité lors de la lecture de fichiers multimédias H.264 ou HEVC.

De plus, l’icône de l’outil Lame a été modifiée, qui avec la version 10.5.3 Apple est passée d’une image d’une lame de rasoir à une image d’une paire de ciseaux. Plusieurs utilisateurs s’étaient plaints de ce changement, car les pointes de l’icône des ciseaux ne correspondaient pas à la chronologie, ce qui rendait l’édition plus difficile. Maintenant, Apple a fait pivoter cette icône pour que l’emplacement des astuces soit plus clair.

Final Cut Pro est disponible sur le Mac App Store en tant que mise à jour gratuite pour les clients existants et à 329,99 € pour les nouveaux utilisateurs.