Apple a publié une nouvelle vidéo pour la campagne « Behind the Mac », cette fois dédiée aux artistes canadiens qui utilisent un Mac pour créer et produire de la nouvelle musique et plus encore.

« Made in Canada » est une publicité vidéo de 30 secondes qui montre comment la communauté artistique canadienne utilise le Mac pour diverses activités. La vidéo se compose de films et d’images d’artistes tels que Justin Bieber, Shawn Mendes, Win Butler d’Arcade Fire, Karena Evans, Willo Perron. A-Trak, Daniel Caesar, Charlotte Cardin, The Halluci Nation, High Klassified, Kaytranada, The Kid LAROI, Haviah Mighty, Orville Peck, Jessie Reyez, Curtis Waters et Chiara Young.

« Behind the Mac, les Canadiens ont un impact majeur sur la culture musicale mondiale grâce à leur créativité. Et ils le font sur un Mac », lit-on dans la description de la vidéo.

La campagne Behind the Mac a fait ses débuts en 2018 et est depuis devenue l’une des campagnes les plus populaires de l’entreprise. Les publicités mettent en évidence l’utilisation du Mac par des célébrités et des professionnels de la musique.