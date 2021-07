À moins d’une semaine du lancement de la nouvelle série musicale « Schmigadoon!« , Apple a publié une nouvelle vidéo des coulisses. Elle montre plusieurs extraits de la série et une prise de parole des créateurs de la série et du casting.

Comme prévu, la vidéo des coulisses montre un mélange de différents clips de la série elle-même, certains déjà vus dans la bande-annonce officielle publiée en juin, d’autres totalement inédits. De plus, les acteurs et les créateurs de la série s’assoient devant la caméra et racontent la série et ce qui la rend géniale.

La première saison de la série comprendra six épisodes et mettra en vedette d’anciens membres de Saturday Night Live tels que Cecily Strong et Fred Armisen, ainsi que Keegan-Michael Key, Kristin Chenoweth et Jane Krakowski. « Schmigadoon! » parodie des comédies musicales emblématiques, dans lesquelles les deux protagonistes principaux incarnent un couple qui, avec leur sac à dos, se rend dans la ville magique de Schmigadoon, où tout le monde vit dans une comédie musicale des années 40.

Nous vous laissons apprécier ce moment en vidéo :