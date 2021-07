Google a commencé à distribuer la nouvelle application « Drive for desktop » dans le monde entier, remplaçant efficacement l’ancienne « Backup and Sync » qui sera bientôt complètement abandonnée.

La nouvelle application Drive pour ordinateur de bureau sur Mac et Windows ajoute certaines fonctionnalités demandées par les utilisateurs, telles qu’une meilleure compatibilité pour les versions récentes des deux systèmes d’exploitation. Sur Mac, nous avons une meilleure prise en charge de la photothèque, y compris les médias synchronisés avec iCloud. De plus, des améliorations sont apportées à la synchronisation des photos retouchées et à la prise en charge de la sauvegarde via un stockage externe (lecteur flash, SSD, etc.).

Les utilisateurs utilisant « Backup and Sync » seront invités à passer à « Drive for desktop » dans les semaines à venir, mais au plus tard en septembre 2021, lorsque les fichiers ne seront plus téléchargés sur le cloud Google.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de Google Drive pour ordinateur, nous avons :

Stockez en toute sécurité tous vos fichiers – choisissez les dossiers sur votre ordinateur à synchroniser avec Google Drive, sauvegarder sur Google Photos, ou les deux

Accédez à Google Drive depuis votre ordinateur – Diffusez ou dupliquez des fichiers et des dossiers de Google Drive sur votre ordinateur

Utilisez plusieurs comptes sans avoir à changer : connectez-vous et accédez aux fichiers de quatre comptes Google en même temps

L’option « Stream file » est intéressante, dans laquelle toutes les données sont stockées dans le cloud et l’ordinateur agit comme un simple client, mais avec la possibilité de rendre des fichiers et des dossiers disponibles pour un accès hors ligne. La deuxième option de synchronisation est « Fichiers miroir », où tout est stocké à la fois sur le cloud et sur votre ordinateur.

La nouvelle application Google Drive sera déployée pour tous les utilisateurs d’ici quelques semaines.