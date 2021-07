Apple a signé un accord avec AR Content, une société de production russe dirigée par le producteur et réalisateur ukrainien Alexander Rodnyansky.

Comme l’a rapporté Variety, l’accord donnera à Apple la possibilité de sécuriser des émissions en russe pour Apple TV +, se déroulant à la fois en Russie et à l’étranger, mettant en vedette des scénaristes et réalisateurs russes et internationaux.

« Apple est extrêmement intéressé à explorer les possibilités dans cette partie du monde », a déclaré Rodnyansky, qui a reçu des nominations aux Oscars pour le film « Leviathan » en 2014 et le film « Loveless » en 2017. « Apple TV+ sera la première de toutes les plateformes mondiales de streaming à signer un partenariat stratégique avec une entreprise russe. »

TV+ étoffe progressivement ses contenus non anglophones, comme en témoignent la série Téhéran entièrement produite en Israël ou le thriller à venir, « Liaison », en français.