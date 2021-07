Les ordinateurs portables Apple et Samsung sont le moteur de la croissance mondiale de l’industrie des ordinateurs portables, selon TrendForce. Les données IDC confirment également l’excellente dynamique des Mac dans le monde.

Selon les données de TrendForce, les ventes d’ordinateurs portables ont augmenté de près de 26% en 2020 et devraient encore augmenter de 15% en 2021. Les analystes ont déclaré que si les Chromebooks seront la clé de cette croissance, les Mac joueront également un rôle important dans l’industrie.

La tendance à la hausse de la demande d’ordinateurs portables devrait persister en 2021, avec des prévisions de 236 millions d’unités expédiées d’ici la fin de l’année. Tout cela, grâce à la demande pérenne des travailleurs et des étudiants qui sont de plus en plus habitués à utiliser leurs ordinateurs depuis chez eux.

Samsung et Apple enregistreront la plus forte croissance, grâce respectivement à la gamme Chromebook et aux MacBook équipés de puces Apple Silicon. Un ralentissement de la demande pourrait survenir en fin d’année, coïncidant avec l’augmentation des vaccinations et, espérons-le, une diminution des infections.

De plus, selon IDC, Apple a vu les livraisons de Mac augmenter de près de 10 % au cours du deuxième trimestre 2021 par rapport à la même période l’an dernier, malgré la pénurie mondiale de composants.

Pour l’ensemble de l’industrie des PC, les analystes d’IDC indiquent que les livraisons ont atteint 83,6 millions d’unités au cours du trimestre, en hausse de 13,2 % en glissement annuel. Malgré ces chiffres, IDC prévient qu’il y a des signes précurseurs de ralentissement de la croissance en conjonction avec la réouverture prochaine de nombreux bureaux et écoles.

Quant à Apple, IDC affirme que la société a livré 6,16 millions de Mac, contre 5,63 millions au même trimestre il y a un an. La part de la firme de Cupertino est de 7,4% dans le secteur des PC, en légère baisse par rapport à 7,6% il y a un an.