L’Université Gallaudet a commencé à créer des guides commerciaux pour les malentendants à ajouter à Apple Maps.

Les guides Apple Maps peuvent fournir des informations utiles aux voyageurs dans diverses villes du monde et seront bientôt enrichis du contenu proposé par l’Université Gallaudet, le collège le plus renommé des États-Unis pour les étudiants malentendants.

L’université s’associe à Apple pour mettre en évidence les entreprises adaptées aux sourds sur Maps. Déjà maintenant, il y a plusieurs suggestions sur les activités commerciales telles que la mécanique et les gardiens d’animaux. Avant d’ajouter une activité dans son guide pour les sourds, l’université a pris en compte certains critères :

La clientèle du lieu est-elle orientée vers la communauté sourde avec une conscience éthique de notre langue, de notre culture et des ressources communautaires ?

La salle est-elle détenue et exploitée par des personnes sourdes et malentendantes ou emploie-t-elle des personnes sourdes et malentendantes ?

L’activité a-t-elle embrassé et trouvé le sens et la valeur de la langue des signes américaine (et d’autres langues des signes), des personnes sourdes et de la culture communautaire ?

Le lieu montre-t-il la considération et l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes sur le lieu de travail, dans le public et dans la communauté ?

« Nous avons développé un système de navigation qui permettra à nos étudiants, anciens élèves et visiteurs d’identifier les endroits les plus adaptés pour eux », a déclaré Bryce H. Chapman, directeur marketing chez Gallaudet. « Cela a déjà modifié certaines de nos admissions et de nos efforts de recrutement ; nous sommes désormais en mesure de partager nos guides avec les futurs étudiants et leurs parents et familles afin qu’ils puissent rapidement découvrir ce que c’est que de vivre et d’interagir ici à Gallaudet et dans les quartiers environnants. »

Pour le moment, le guide est limité à la région de Washington DC, mais sera bientôt étendue à d’autres villes des États-Unis et, à l’avenir, dans le monde.