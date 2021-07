WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée, est sur le point d’introduire une nouveauté concernant les vidéos et les photos. Dans le sillage de Telegram et Snapchat, la société teste également des vidéos et des photos éphémères sur iOS.

Il s’agit essentiellement d’une fonction qui vous permettra d’envoyer des photos ou des vidéos avec suppression automatique. Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et grâce au portail Wabetainfo, nous avons plusieurs détails à partager avec vous :

« Après avoir publié une mise à jour bêta de WhatsApp pour Android, offrant la possibilité d’envoyer des photos et des vidéos en mode d’affichage unique, WhatsApp introduit enfin la même fonctionnalité pour tous les utilisateurs bêta d’iOS aujourd’hui grâce à la mise à jour bêta TestFlight 2.21.140.9. »

Vous pourrez alors autoriser le destinataire du message à voir le contenu multimédia une seule fois. Le contenu sera alors automatiquement supprimé pour empêcher le destinataire de le revoir.

Cependant, cette nouvelle fonctionnalité n’offrira aucune garantie de protection contre les captures d’écran, nous vous recommandons donc tout de même de faire attention à l’envoi de contenu sensible.