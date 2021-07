La saga Crash Drive revient sur iOS avec un nouveau chapitre passionnant, Crash Drive 3, prêt à vous transporter vers des défis de course spectaculaires.

Le nouveau titre développé par M2H apporte toute l’adrénaline des cascades les plus spectaculaires à votre appareil. Crash Drive 3 est un titre multijoueur avec des éléments d’itinérance gratuits qui vous mèneront à la conduite de camions monstres, de chars et de nombreux autres véhicules fantastiques. Avec le mode compétitif, vous pouvez défier vos adversaires dans les nombreux défis proposés qui consistent à détruire un gigantesque ballon de plage, arrêter des voleurs avec la police ou voler la couronne du roi. Vous pouvez conduire librement sur la carte du jeu et améliorer votre véhicule pour débloquer de nouvelles améliorations et modifications. Avec le mode Tank Battles, vous pouvez vous amuser à exploser ou à écraser vos adversaires depuis l’arène du ciel pour gagner des points et dominer l’arène de combat.

Le titre est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch avec iOS 13. Crash Drive 3 n’est disponible qu’en anglais et peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store, mais vous devrez acheter le jeu complet. Êtes-vous prêt à défier vos amis ?

