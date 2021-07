Suite à l’approbation d’Apple, la première application qui propose la livraison à domicile de cannabis aux États-Unis débarque sur l’App Store.

Apple a apporté un changement majeur aux politiques de l’App Store le 7 juin, assouplissant les restrictions sur les applications qui vendent légalement du cannabis. En fait, les applications liées à la consommation et à la livraison de marijuana peuvent être approuvées sur l’App Store, mais uniquement dans les pays où le cannabis est légal. De plus, les applications doivent être soumises à l’App Store « par une personne morale qui fournit les services et non par un seul développeur ».

Un peu plus de 30 jours après cette ouverture, l’application Eaze débarque sur l’App Store, la première à permettre l’achat et la livraison à domicile de cannabis aux États-Unis. L’application comprend l’enregistrement, la vérification d’identité, la gestion des paiements et des reçus de commandes, ainsi que la livraison à la demande et le suivi des commandes. Les ventes sont limitées aux personnes de 21 ans ou plus et avec plusieurs vérifications d’identité au cours du processus d’achat et de livraison.

Pour garder le service légal, l’application active les achats uniquement dans les juridictions où le cannabis est légal. Actuellement, le service est disponible dans toute la Californie et commencera à être livré dans le Michigan à la fin juillet.

Sur ce point, le Google Play Store reste plus restrictif et ne permet pas encore la publication d’applications vendant du cannabis.