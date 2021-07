Apple développe une technologie de caméra qui permettrait d’analyser une image via iPhone pour déterminer la température de l’objet ciblé.

Dans un brevet déposé il y a quelques jours par Apple, l’entreprise évalue l’idée d’exploiter certains capteurs dans l’appareil photo des futurs iPhone pour mesurer la température d’objets encadrés. Dans le document, Apple partage quelques exemples d’utilisation et parle explicitement de la possibilité de prendre une mesure de la température corporelle.

« Compte tenu de la nature omniprésente des smartphones, le système proposé peut être utilisé pour convertir un smartphone en un appareil de mesure de la température afin de fournir des mesures facilement accessibles. Dans certains modes de réalisation, l’accessoire a une connexion passive (sans électronique ni alimentation) et peut donc réduire les coûts de production et augmenter la disponibilité. »

En pratique, Apple propose deux solutions différentes dans le brevet. L’un intégré à l’appareil photo de l’iPhone, peu probable, et l’autre qui comprend un accessoire de style Olloclip à acheter séparément et à monter sur l’appareil photo. Cette dernière option devrait réduire les coûts de production et permettre uniquement à ceux qui en ont besoin d’ajouter l’accessoire de mesure de la température.

Dans le brevet, Apple explique qu’il peut être nécessaire de prendre plusieurs photos du même objet ou de la même personne avant de recevoir une mesure de température précise.