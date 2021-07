Le YouTuber « Tech Ninja » a transformé un iPhone 8 endommagé en un smartphone de conception similaire à l’iPhone 12. Il a montré toutes les étapes dans une vidéo récente qu’il a publié sur sa chaîne YouTube.

Précisons tout de suite : l’iPhone 8 est resté – à toutes fins utiles – un iPhone 8 et n’a gagné aucune mise à niveau en termes de composants. Ce qui a rendu l’expérience intéressante, c’est la refonte que le YouTuber a réussi à appliquer à un smartphone aux lignes profondément différentes.

En effet, l’iPhone 8 a des lignes arrondies et suit le design introduit avec l’iPhone 6, tandis que l’iPhone 12 se caractérise par un design carré et rappelle les iPhone 4/4s, iPhone 5/5s et SE de première génération.

Tech Ninja a ensuite démonté l’iPhone 8 endommagé et l’a remonté à l’intérieur d’un corps carré, très similaire à celui de l’iPhone 12 mais conçu spécifiquement pour l’iPhone 8 et au prix d’environ 80 $. En effet, la coque intègre un seul trou pour l’appareil photo au dos et abrite le Touch ID, caractéristique du dernier smartphone d’Apple avant le Face ID introduit la même année avec l’iPhone X.

C’est, sans aucun doute, une refonte agréable, capable de faire revivre un ancien modèle, abîmé et en le rendant plus à la mode. En y regardant de plus près, il est facile de voir que ce modèle n’est pas un vrai iPhone 12 mais de loin il fait bonne impression. Et puis c’est encore une manière créative de « remettre à neuf » un vieux smartphone abîmé par le temps et l’usure, ainsi que par des dommages accidentels.

Voici la vidéo complète qui présente toutes les étapes :