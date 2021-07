Le jeu très attendu « Ultimate Rivals: The Court » de la célèbre série de titres sportifs arrive sur Apple Arcade.

Ultimate Rivals: The Court est un jeu de basket-ball d’arcade qui met en vedette des athlètes de la LNH, de la NBA, de la WNBA, de la MLB, de la NFL Players Association et des joueuses de l’équipe nationale de football féminine des États-Unis.

Les joueurs pourront faire équipe avec leurs pros préférés pour affronter des amis dans des matchs 3v3, avec des tonnes de cascades pour atteindre le panier. Vous aurez plus de 130 athlètes du monde du sport, à choisir avec soin pour combiner au mieux leurs styles de jeu et maximiser leur impact sur le terrain. Les joueurs effectueront des mouvements sur le thème du sport appelés « Compétences spéciales », tels que « Furious Ball », « Bat Smash » et bien d’autres, qui offrent des avantages par rapport à leurs rivaux.

Situé dans un monde numérique proche, Ultimate Rivals: The Court est la première expérience de basket-ball qui donne aux fans la chance de jouer comme Luka Doncic, De’Aaron Fox, Kawhi Leonard et James Harden de la ‘NBA, et des athlètes légendaires comme Larry Bird, Julius Erving et Shaquille O’Neal. Candace Parker, Diana Taurasi, Elena Delle Donne et Skylar Diggins-Smith de la WNBA, Alex Morgan de l’USWNT, Juju Smith-Schuster de la NFL, Alex Ovechkin et le légendaire Wayne Gretzky de la NHL. De plus, des superstars et des légendes de la WWE telles que Dwayne Johnson (The Rock) rejoindront l’équipe de joueurs dans les futures mises à jour.

Le nouveau mode arcade « Challenge » est également présent qui vous permet de jouer à plusieurs jeux consécutifs pour débloquer rapidement de nouveaux athlètes.

Le jeu est déjà disponible sur Apple Arcade.