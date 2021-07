Netflix a embauché l’ancien cadre d’Apple, N’Jeri Eaton, qui dirigera désormais les opérations de podcasting de l’entreprise dans le but de rivaliser sur un marché en croissance mois après mois.

N’Jeri Eaton a quitté Apple la semaine dernière et rejoindra officiellement Netflix fin juillet. Comme le confirme Netflix, l’ancien cadre d’Apple dirigera les projets de podcast de l’entreprise et rendra compte au directeur du marketing Bozoma Saint John, également un ancien employé de la firme de Cupertino.

Netflix a déjà créé des podcasts dédiés à ses films et séries originaux, une stratégie qu’Apple adopte avec Apple TV+. Désormais, Eaton gérera la programmation de podcasts de Netflix, dont la plupart sont liés à des séries télévisées et à des films originaux. Dans le passé, la société a produit des podcasts dédiés à « The Irishman » de Martin Scorsese, ainsi que des séries telles que « The Witcher » et « The Crown ». La société produit également des podcasts sur la culture pop ou mettant en vedette des stars de ses titres tels que « Okay, Now Listen », animé par Scottie Beam et Sylvia Obell.