La Cour fédérale australienne a décidé que l’affaire antitrust d’Epic Games contre Apple pouvait aller de l’avant, annulant une décision antérieure qui bloquait le procès.

Epic a déposé une plainte contre Apple en Australie en novembre dernier, arguant que le contrôle étroit de l’entreprise sur l’App Store était contraire aux lois antitrust du pays. Tout comme dans une affaire similaire initiée aux États-Unis et en attente d’un jugement définitif, Epic a contesté les frais élevés d’Apple, les politiques interdisant le traitement des paiements externes et les restrictions sur les magasins d’applications tiers.

En décembre, Apple a demandé l’abandon de l’affaire, la Cour fédérale accordant une suspension de trois mois en attendant le jugement aux États-Unis. Hier, cependant, la même Cour a annulé cette première phrase et a décidé que le procès pouvait toujours se poursuivre.

« Epic Games est ravi que notre affaire puisse être portée devant la Cour fédérale et soit examinée dans le contexte de la loi australienne », a déclaré Epic dans un communiqué. « C’est une étape positive pour les consommateurs et les développeurs australiens, qui ont droit à un accès équitable et à des prix compétitifs aux magasins d’applications mobiles. Nous sommes impatients de poursuivre notre combat pour plus de concurrence dans la distribution d’applications et le traitement des paiements en Australie et dans le monde ».

Apple a déclaré qu’elle ferait appel : « La décision initiale de la Cour fédérale australienne avait correctement statué qu’Epic devait se conformer à l’accord qu’elle a conclu avec nous pour résoudre les différends uniquement en Californie. Nous sommes respectueusement en désaccord avec la sentence prononcée aujourd’hui et nous avons l’intention de faire appel. »