La valeur des actions Apple entre les mains de Warren Buffett s’élève aujourd’hui à 128 milliards de dollars, grâce à la clôture de près de 144 dollars. L’investisseur le plus connu a plus que triplé ses investissements dans Apple au cours des trois dernières années, mais le chiffre aurait pu être plus élevé s’il n’avait pas vendu une partie de ses avoirs en 2020. Plus précisément, Buffett aurait maintenant environ 18 milliards de dollars en plus, représentant 12% de son total en stock Apple.

Il a lui-même admis que la vente des actions AAPL était une erreur, étant donné que l’entreprise est en bonne santé et est destinée à se développer.