« 9/11 : Inside the President’s War Room » sera un documentaire consacré à la tragédie du 11 septembre, qui a marqué à jamais l’histoire des États-Unis. Pendant ce temps, Apple lance également la première bande-annonce de la série comique « Mr. Corman« .

Apple TV+ a annoncé aujourd’hui « 9/11: Inside the President’s War Room », un nouveau documentaire qui racontera l’histoire définitive de la présidence américaine dans les heures qui ont immédiatement suivi les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center et le Pentagone. Le documentaire fera ses débuts sur Apple TV+ et BBC One en septembre prochain pour commémorer le 20e anniversaire des attentats.

Raconté par Jeff Daniels, lauréat d’un Emmy Award, Apple dit que le documentaire relate les 12 heures qui ont suivi les attentats, offrant un aperçu rare et unique des dilemmes auxquels étaient confrontés les hommes qui dirigeaient le pays à l’époque.

Le documentaire présentera des témoignages inédits de l’ancien président américain George W. Bush, du vice-président Dick Cheney, de la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice, du secrétaire d’État Colin Powell et d’autres responsables de la Maison Blanche. 200 photographies inédites seront également partagées, ainsi qu’une archive de séquences inédites.

Apple a également sorti la bande-annonce de « Mr. Corman », une série comique qui arrivera sur TV+ le 6 août. « Mr. Corman » suit les jours et les nuits de Josh Corman, interprété par Gordon-Levitt, un artiste dans l’âme mais pas de profession. Après avoir échoué une carrière dans la musique, il enseigne depuis en cinquième année dans une école publique de la vallée de San Fernando. Son ex-petite amie Megan a déménagé et son ami de lycée Victor est également parti. Corman sait qu’il a beaucoup de raisons d’être reconnaissant, mais il se retrouve toujours aux prises avec l’anxiété, la solitude et la suspicion qui « pue » en tant que personne.