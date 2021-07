Certains experts en sécurité mettent en garde contre une faille potentielle qui pourrait affecter les utilisateurs de Mac qui comptent toujours sur les Time Capsule pour leur sauvegarde.

Même si Apple a cessé de vendre les Time Capsule en 2018, ces produits sont toujours utilisés par de nombreux utilisateurs de Mac, c’est pourquoi les nouvelles d’aujourd’hui sont très importantes car de nombreuses données clients sont menacées.

Dans les Time Capsule, Apple a utilisé des disques durs Seagate Grenade. Ces unités souffrent d’un défaut de conception qui entraîne des taux de défaillance anormalement élevés, comme l’explique Datenrettung :

« Nous devons supposer qu’il s’agit d’une erreur dans la conception1 du disque dur Seagate Grenade installé dans Time Capsule (ST3000DM001 / ST2000DM001 2014-2018). La rampe de stationnement de ce disque dur est composée de deux matériaux différents. Tôt ou tard, ce composant se brisera à l’intérieur des Time Capsule également en raison d’une ventilation insuffisante.

L’endommagement de la rampe de stationnement provoque donc la déformation de l’unité d’écriture/lecture jusqu’au stationnement ultérieur de l’unité de lecture/écriture. Lorsque la Time Capsule est rallumée ou sortie de l’hibernation, les données du disque dur Seagate risquent d’être détruites. »

Datenrettung affirme que ce défaut de fabrication du disque Seagate est la cause de presque toutes les pannes de Time Capsule qu’elle a connues au cours des derniers mois. Dans certains cas, la récupération de données est possible mais nécessite un travail long et complexe. Dans d’autres cas, cette récupération est impossible.

Datenrettung conseille aux utilisateurs disposant de Time Capsule de 2 To ou 3 To de rechercher une solution de sauvegarde alternative.