Les applications qui utilisent des méthodes alternatives pour éviter la transparence du suivi des applications devront bientôt faire face à iCloud Private Relay.

iCloud Private Relay est une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs Apple qui empêche les sociétés tierces de déterminer leurs habitudes de navigation sur le Web. En pratique, l’entreprise a réalisé un système qui protégera grandement les utilisateurs, mais ne ralentira jamais leur connexion Internet.

Selon Digiday, les annonceurs ont des avis mitigés sur la mise en œuvre du Private Relay par Apple. Certains y voient un autre obstacle qu’ils peuvent surmonter avec un codage compliqué, tandis que d’autres y voient la fin des empreintes digitales sur iOS.

Shumel Lais, PDG de la société de renseignement publicitaire Appsumer, a déclaré que Private Relay est un outil d’Apple qui utilise des solutions techniques pour éliminer les empreintes digitales laissées en ligne par les utilisateurs. Cependant, le rapport suggère que la version actuelle de Private Relay ne dissuadera pas les empreintes digitales, car elle n’est utilisée que pour le Web et une petite quantité de trafic d’applications.

Cette approche pourrait conduire à un « jeu du chat et de la souris » entre Apple, les fournisseurs de technologies publicitaires proposant des solutions de détection d’empreintes digitales et les applications qui les intègrent. De plus, Apple ne fournirait ce service qu’aux clients disposant d’abonnements iCloud payants, limitant ainsi la diffusion du Private Relay.

« Apple doit être prudente lorsqu’elle utilise sa position sur le marché d’une manière qui pourrait être interprétée comme anticoncurrentielle ou trop dictatoriale », a déclaré Nii Ahene, directeur de la stratégie de l’agence numérique Tinuiti. « C’est pourquoi il y a un déploiement progressif du plan de protection de la vie privée d’Apple ».

Les applications ont déjà trouvé des moyens de contourner les contrôles de transparence du suivi d’Apple et de suivre les utilisateurs avec d’autres mesures. Apple dit que cela n’est pas autorisé et que les applications seront supprimées de l’App Store s’il est découvert qu’elles évitent ATT, mais cela n’a pas encore été mis en œuvre de manière agressive.

Cependant, avec la diffusion de Private Relay et une activation également sur les applications, Apple pourrait bloquer tout type de suivi, qu’il soit autorisé ou non par l’entreprise. Concrètement, tous les utilisateurs d’iOS 15 auront le transfert privé activé sur Safari au lancement. Tout trafic associé aux trackers, annonceurs et autres données connues sera envoyé via le relais privé quel que soit le statut de l’abonnement iCloud+.

Ceux qui s’inscrivent au service ont l’avantage d’envoyer tout le trafic Safari via Private Relay, plutôt que simplement via le tracker. Ajoutez ATT à cette fonctionnalité et il sera presque impossible de suivre les utilisateurs en dehors des API approuvées d’Apple.

De plus, Apple a appliqué ses directives ATT depuis le début. Bien que certaines applications soient obligées de passer par le processus d’examen, cela ne signifie pas qu’Apple sera négligente dans l’application de ses règles.