Google Meet, l’un des services qui desservent des millions d’utilisateurs chaque jour, a reçu de nombreuses mises à jour depuis le début de la pandémie dans le but de rendre l’expérience utilisateur aussi fluide et agréable que possible. Google a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle mise à jour pour Google Meet.

La pandémie de COVID-19 a transformé les appels vidéo en une partie importante de notre vie, que ce soit pour le travail ou pour rester en contact avec les gens. Google, Facebook, Microsoft, Zoom et d’autres sociétés ont modélisé leurs services d’appels vidéo pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Plus tôt cette semaine, Google a annoncé une multitude de nouveautés à venir sur Meet. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs pourront ajouter des chats, des astronautes, des méduses et plus encore à leurs appels vidéo avec de nouveaux filtres, masques et effets.

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today → https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj — Google (@Google) July 7, 2021

Beaucoup d’entre eux ne sont pas vraiment nouveaux, car ils ont été importés directement de Google Duo. En tout cas, ces nouveaux filtres, masques et effets ne sont pas encore présents sur la web app. Cependant, ils sont également disponibles via l’expérience Gmail intégrée.

Google Meet est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store.