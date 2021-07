La deuxième saison de « Ted Lasso » approche à grands pas et, en attendant, Apple a publié une vidéo dans laquelle les stars de la série discutent du fort impact de la série et de son message de positivité.

« The Lasso Way » comprend des extraits de la saison 1 et de la saison 2 et quelques coulisses ainsi que des commentaires de la distribution. L’optimisme est le thème central de la série, les personnages passant ou essayant de surmonter les épreuves de la vie avec l’aide de la positivité inébranlable du protagoniste Ted Lasso. Dans la vidéo, les membres de la distribution discutent de la façon dont la vision de la vie de Lasso se traduit dans la vie réelle.

Hannah Waddingham, qui joue Rebecca, a déclaré que de nombreux messages de remerciement provenaient des médias sociaux. Par exemple : « Nous sommes plus gentils les uns envers les autres dans notre famille parce que vous nous avez rappelé que c’est ce que nous devrions tous être. »

Toheeb Jimoh, qui joue Sam Obisanya, a déclaré avoir reçu un message d’un fan dont le fils de 11 ans a cité la sagesse de Ted Lasso, qui dit qu’il « est comme un poisson rouge », après avoir raté un but lors d’un match de football. La citation fait référence à la brève mémoire du poisson rouge et encourage les gens à regarder vers l’avenir au lieu de s’attarder sur les erreurs du passé.

Jason Sudeikis s’est également exprimé sur le sujet :

« Certains des commentaires les plus profonds qui m’ont personnellement frappé sont venus de personnes qui ont traversé des problèmes que les personnages ont vécus dans la série, ou simplement quelque chose qui leur a vraiment retiré l’espoir. La série les a cependant émus, à tel point que dans un certain sens elle a rempli leur « coupe d’amour ». Et la deuxième saison sera encore meilleure. »

Pour rappel, la seconde saison de « Ted Lasso » fera ses débuts sur Apple TV+ le 23 juillet.