Apple a choisi Riyad en Arabie saoudite comme siège de sa première Apple Developer Academy au Moyen-Orient.

L’Apple Developer Academy servira à fournir des outils et une formation aux futurs développeurs et concepteurs afin qu’ils puissent créer des startups et des emplois dans l’industrie du développement d’applications iOS. Par ailleurs, ce choix d’Apple pourrait également renforcer le soutien à l’autonomisation des femmes et à d’autres réformes sociales dans le cadre du projet Vision 2030 de l’Arabie saoudite.

L’Apple Academy s’associera à la Fédération saoudienne pour la cybersécurité, la programmation et les drones (SAFCSP) par l’intermédiaire de Tuwaiq Academy et de l’Université Princess Nourah Bint Abdulrahman.

« Cette décision est un investissement dans l’esprit et les compétences numériques de nos filles et garçons dans leur cheminement vers la construction d’un avenir innovant pour le pays et d’une économie basée sur l’innovation et la transformation numérique », a déclaré Abdullah Al-Swaha, ministre des communications et des technologies de l’information d’Arabie saoudite.

Faisal Al-Khamisi, président du conseil d’administration de la SAFCSP et de la Tuwaiq Academy, a également remercié Apple d’avoir choisi Riyad : « Dans notre partenariat avec Apple, nous travaillerons ensemble et nous nous efforcerons de créer un écosystème économique permettant aux entreprises d’inculquer des compétences qui améliorent l’innovation et la technologie et assurer un avenir durable et prospère pour notre communauté et nos sociétés locales, qui bénéficieront sans aucun doute de l’éducation et de la formation à l’Apple Academy. »