Dans une nouvelle interview sur le podcast Second Life, Sumbul Desai, Apple VP of Health, parle de sa carrière, de la médecine et plus encore.

Celui de Sumbul Desai est un visage que ces dernières années nous avons commencé à voir de plus en plus souvent lors des événements d’Apple, notamment pour partager des détails sur la direction prise par Apple dans le domaine de la santé.

L’entretien, d’une durée d’environ 42 minutes, comprend une discussion sur le rôle de Desai chez Apple et l’approche « multidisciplinaire » qui lui permet de poursuivre son travail. L’ancien vice-président de la stratégie et de l’innovation à Stanford Medicine poursuit en le décrivant comme un mélange de divers types de santé et de médecine, « comme un orchestre symphonique ». De toute évidence, la pandémie de COVID-19 ne pouvait pas manquer. En fait, Sumbul Desai a dirigé l’approche d’Apple ces derniers mois, en particulier dans le domaine de l’éducation, en publiant du contenu utile pour les utilisateurs.

Avec le lancement de l’Apple Watch, l’attention d’Apple pour la santé a augmenté de façon exponentielle. Le problème de santé est si important qu’il a également affecté le système d’exploitation iOS. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la santé serait la plus grande contribution d’Apple au monde et, peut-être, il a peut-être raison.