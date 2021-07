Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs rumeurs sur le lancement d’un nouveau MacBook Pro d’ici la fin de l’année, mais cela vaut-il la peine d’attendre ou les modèles actuels peuvent-ils être achetés ?

Selon les rumeurs les plus fiables, le prochain MacBook Pro regorgera à la fois d’innovations matérielles et esthétiques. En termes de design, nous devrions avoir un nouveau form factor, avec des modèles de 14 et 16 pouces équipés d’écrans mini-LED. Les bords plats devraient donner un aspect plus similaire à celui des derniers iMac, tandis qu’un autre changement impliquerait la suppression de la Touch Bar sur tous les modèles.

Il y aura également un HDMI, deux ports USB-C, un emplacement pour carte SD, une prise casque et la technologie MagSafe pour le chargement magnétique. Au niveau matériel, les rumeurs confirment l’intégration du nouveau processeur Apple Silicon M1X, capable d’offrir de meilleures performances que la version actuelle. Les machines seront configurables avec des variantes de cœurs graphiques de 16 ou 32 Go et jusqu’à 64 Go de RAM.

Les nouveaux MacBook Pro sont attendus entre octobre et décembre, net des problèmes liés au manque de puces qui pourraient retarder le lancement de quelques semaines.

Que faire ?

Actuellement, Apple vend des MacBook Pro avec des processeurs Apple Silicon et Intel. Le MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme est doté de deux ports Thunderbolt et d’une puce Apple M1 à l’intérieur. Un MacBook Pro 13 pouces avec technologie Intel et quatre ports Thunderbolt est également disponible, ou un MacBook Pro 16 pouces avec technologie Intel et quatre ports Thunderbolt. Par conséquent, les MacBook Pro de plus de 13 pouces avec processeur Apple Silicon ne sont pas disponibles.

Parmi les MacBook Pro vendus par Apple à l’heure actuelle, le MacBook Pro M1 13 pouces est le seul que nous recommandons d’acheter, surtout si vous le trouvez à prix réduit ou profitez de la promotion Apple Back to School. Les benchmarks ont montré qu’il s’agit d’une machine très puissante, capable de garantir d’excellentes performances dans de nombreux usages, même par rapport aux MacBook Pro Intel les plus chers.

Cependant, il existe certaines catégories d’utilisateurs qui feraient mieux d’attendre l’arrivée des prochains MacBook Pro 14 ou 16 pouces :

Si vous avez besoin de plus de ports Thunderbolt

Si vous avez besoin d’un port HDMI (et ne voulez pas utiliser de dongle)

Si vous avez besoin d’un emplacement pour carte SD (et que vous ne voulez pas utiliser de dongle)

Si vous recherchez un écran plus grand de 13 pouces

Si la puce M1 n’est pas assez puissante pour vos besoins

La prochaine version des MacBook Pro représentera un changement majeur pour Apple avec des puces plus puissantes, un nouveau design, plus de ports et une nouvelle technologie d’affichage à l’écran. Et macOS Monterey inclut également de nombreuses fonctionnalités uniquement prises en charge sur Apple Silicon, alors évitez les modèles Intel à moins que vous ne connaissiez des problèmes de compatibilité avec certains logiciels particuliers (mais ce n’est qu’une question de temps avant les versions compatibles avec les processeurs Mx d’Apple).

Le MacBook Pro M1 13 pouces reste en revanche une excellente machine et pourrait être pour vous si vous ne voulez pas dépenser plus (les futurs modèles auront certainement des prix plus élevés), et si vous n’avez pas besoin de plus ports ou d’un écran plus grand.