Trois nouveaux titres arriveront prochainement sur Apple Arcade. Il est question de Super Stickman Golf 3+, Super Leap Day et Ultimate Rivals: The Court.

Super Stickman Golf 3+ sur Apple Arcade

Il s’agit d’une version remaniée du jeu original, un jeu de golf 2D populaire rempli de parcours uniques, de bonus, de cartes à collectionner, de différents modes de jeu et plus encore.

Sur ‌Arcade‌, Super Stickman Golf 3+ comprendra un mode premium déverrouillé, un duplicateur XP et une jauge « Last Shot », les 48 parcours du jeu original, des courses et des récompenses quotidiennes, et des matchs au tour par tour illimités. De plus, il y aura un système Bux rééquilibré pour débloquer différents chapeaux qui changent le gameplay et un mode multijoueur à la fois au tour par tour et en temps réel, pour jouer jusqu’à huit personnes.

Il n’y a pas d’achats ou de publicités intégrés car il s’agit d’un titre Apple Arcade‌.

Super Leap Day

Super Leap Day de Nitrome est un jeu de plateforme à un bouton où les développeurs introduiront un nouveau niveau à jouer chaque jour. Encore une fois, il n’y a pas d’achats ou de publicités intégrés.

Ultimate Rivals: The Court

Enfin, nous avons également le jeu de basket Ultimate Rivals: The Court. Nous pourrons rejoindre des superstars du monde entier dans un match de basket-ball rapide, extrême et bourré d’action. Il s’agit d’un jeu de basket-ball 3v3 de style arcade, dans lequel nous verrons des dunks exagérés, un gameplay ultra-rapide et même le légendaire commentateur de NBA Jam Tim Kitzrow. Dans The Court, les joueurs auront la possibilité d’utiliser des compétences spéciales associées à d’autres sports, où vous verrez Javier Baez frapper avec une batte de baseball ou Jamie Benn faire une passe avec un bâton de hockey.

Les trois titres arriveront sur Apple Arcade plus tard cette année avec « Jetpack Joyride« .