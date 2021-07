Defending Jacob avec Chris Evans est la première série Apple TV+ à sortir également en Blu-ray et DVD.

Defending Jacob est disponible sur Apple TV depuis avril 2020 et a immédiatement reçu des critiques positives de la part des critiques et des utilisateurs. La série raconte la vie d’une famille bouleversée lorsque leur fils est accusé du meurtre d’un camarade de classe. Les rôles des trois protagonistes principaux sont joués Chris Evans, Michelle Dockery et Jaeden Martell.

La sortie Blu-ray et DVD de Defending Jacob signifie que les exclusivités sur Apple TV+ ne sont pas si strictes, car la distribution de cette série sur des supports physiques est gérée par Paramount. Dans ce cas, la société de production a conservé les droits sur les supports physiques, alors qu’elle ne pourra pas distribuer Defending Jacob sur d’autres plateformes de streaming. Il n’y a pas de marque Apple sur l’emballage et la disponibilité est actuellement limitée aux États-Unis.

Verra-t-on la même chose pour les autres contenus TV+ sortis ces derniers mois ?