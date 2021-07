Selon le Wall Street Journal, la collaboration entre l’actrice Reese Witherspoon et Apple TV+ pourrait s’étendre avec l’acquisition de sa société Hello Sunshine.

Citant des personnes proches des deux sociétés, le Wall Street Journal indique que la société de médias de Reese Witherspoon, Hello Sunshine, envisage une vente depuis plusieurs mois, d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars. Apple, qui a déjà collaboré avec l’actrice Witherspoon sur la série « The Morning Show », serait également intéressée.

Reese Witherspoon s’est associée à d’autres personnalités hollywoodiennes pour créer la société de médias Hello Sunshine en 2016, dans le but de produire du contenu pour les femmes à la télévision, des livres et d’autres plateformes. Désormais, l’idée est de trouver un repreneur, même si au final les dirigeants de l’entreprise peuvent décider de ne pas finaliser la vente.

Avec l’acquisition éventuelle, Apple remporterait les droits de nombreux contenus pour Apple TV+ dédiés aux femmes, l’un des thèmes les plus chers de l’entreprise. Au passage, Hello Sunshine a déjà produit deux séries sur TV+ : The Morning Show et Truth Be Told.