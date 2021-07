Bloomberg affirme que plusieurs fournisseurs d’Apple et de Samsung au Vietnam laissent les travailleurs dormir dans les usines pour minimiser toute perturbation due aux infections au COVID-19.

Les autorités locales affirment qu’environ 150 000 travailleurs vivent dans des parcs industriels pour réduire le risque d’infections dans les provinces septentrionales de Bac Ninh et Bac Giang au Vietnam, les principaux centres de fabrication qui abritent Samsung Electronics Co. et les principaux fournisseurs d’Apple. Selon divers reportages dans les médias, 22 entreprises employant 25 000 personnes ont aménagé des zones pour que les travailleurs dorment dans les usines.

Le rapport indique que des milliers de personnes dorment sur « des lits superposés en métal avec des nattes en bambou et des berceaux dans des dortoirs de fortune et des tentes dressées sur des sols en béton dans des couloirs caverneux, et sont mises en quarantaine jusqu’à ce qu’elles soient négatives, après leur retour de chez elles ».

Pendant ce temps, Apple et Samsung tentent d’aider leurs fournisseurs à augmenter le nombre de vaccinations parmi les travailleurs, afin d’éviter des ralentissements dans la production de nouveaux composants. La situation au Vietnam semblait presque résolue, mais depuis fin avril les infections se sont multipliées et le gouvernement a dû fermer plusieurs pôles industriels d’entreprises comme Foxconn et Luxshare, tous deux fournisseurs d’Apple.

Les autorités locales ont travaillé avec ces entreprises pour s’assurer que les travailleurs dorment dans les usines et les dortoirs, les obligeant à subir de nouveaux tests chaque semaine. Les médias rapportent que cette solution a permis de réduire considérablement le nombre de contacts au sein des usines.