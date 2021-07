Le PDG d’Apple, Tim Cook, assistera à la Sun Valley Conference dans l’Idaho, avec de nombreux invités de marque, dont le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

Décrite comme un « camp d’été pour milliardaires », la conférence annuelle de Sun Valley est organisée par la société d’investissement Allen & Company et permet aux magnats des médias et de la technologie de négocier des accords entre une activité récréative, comme le golf et le rafting.

En plus de Tim Cook et Mark Zuckerberg, les invités notables incluent l’investisseur milliardaire Warren Buffett, le PDG de Disney Bob Chapek, le PDG de Microsoft Satya Nadella, la présidente de ViacomCBS Shari Redstone, la créatrice de « Breaking Bad » Vince Gilligan, le PDG de Dell Michael Dell et bien d’autres. Cependant, tous les invités de la liste ne choisissent pas de participer.

Tim Cook a assisté à plusieurs reprises à la Sun Valley Conference, souvent en compagnie du dirigeant d’Apple, Eddy Cue. En 2019, lors d’une réunion privée avec Zuckerberg, Cook l’a exhorté à supprimer toutes les informations que Facebook avait collectées à partir d’applications tierces. Peut-être que cette année Tim Cook ne manquera pas l’occasion de négocier des accords pour Apple TV+.