Apple travaille déjà sur la puce M2, dont les débuts sont attendus sur le MacBook Air prévu pour le premier semestre 2022.

Le leaker Dylandkt dit qu’un nouveau MacBook Air‌ est sur la bonne voie pour être lancé au premier semestre 2022, avec une puce ‌M2‌ et un design coloré. Il a également déclaré que la puce « M1X » est réservée aux Mac « Pro » haut de gamme, qui pourraient inclure le MacBook Pro et un modèle iMac plus grand et plus puissant attendu d’ici la fin de 2021.

Par le passé, Jon Prosser avait déclaré que la prochaine génération de MacBook Air apporterait plusieurs innovations, à la fois esthétiques avec les différentes couleurs de style iMac, et matérielles avec les nouveaux processeurs M2.

Pour information, Dylandkt a déjà anticipé plusieurs innovations Apple au cours de ces dernières années.