Nintendo a récemment annoncé sur son site internet l’arrivée d’une nouvelle version de sa switch dotée d’un écran OLED de 7 pouces.

La nouvelle version de la console de Nintendo se concentrera sur une nouvelle dalle OLED de 7 pouces capable d’offrir de meilleures couleurs et contrastes. De plus, l’utilisation de cette technologie a permis de réduire les bordures autour de l’écran et d’augmenter sa diagonale, qui s’arrêtait auparavant à 6,2 pouces. La résolution reste cependant la même, soit 1280 x 720 pixels.

Autre nouveauté pour le pied réglable, désormais plus large. Grâce à la plus grande largeur, il sera possible de mieux définir l’angle de vue que vous préférez. De cette façon, jouer en mode sur table sera encore plus confortable.

La base de la nouvelle Nintendo Switch OLED est également renouvelée. La base dispose désormais de deux ports USB, d’une prise HDMI qui peut être utilisée pour connecter la base au téléviseur et d’un nouveau port LAN, pour des sessions de jeu en ligne plus stables lors de l’utilisation du mode TV.

La console portable de Nintendo intègre également 64 Go de mémoire interne extensible via microSD et peut compter sur un secteur audio amélioré par rapport à la génération précédente.

Prix ​​et disponibilité Switch OLED

La nouvelle Switch OLED sera disponible à partir du 8 octobre prochain en blanc et bleu fluo/rouge fluo. Pour le moment, nous n’avons aucune information sur le prix de vente.