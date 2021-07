Aujourd’hui marque le cinquième anniversaire du lancement de Pokémon Go sur iPhone, l’un des premiers jeux à tirer parti de la réalité augmentée pour permettre aux utilisateurs de capturer les différentes créatures.

Pour l’occasion, Niantic célèbre avec plusieurs événements in-app qui dureront quelques jours. Par exemple, à partir d’aujourd’hui à 10h00 et jusqu’au jeudi 15 juillet à 20h00, les joueurs auront la possibilité d’attraper un Pikachu volant avec un ballon en forme de 5. De plus, Darumaka apparaîtra également plus fréquemment, ainsi que des feux d’artifice qui fêtera le cinquième anniversaire du jeu.

Dans un article de blog officiel, Niantic a répertorié tous les événements et bonus qui seront disponibles dans les prochains jours. Pendant ce temps, Sensor Tower a fait quelques calculs, découvrant que le jeu a gagné plus de 5 milliards de dollars depuis son lancement sur l’App Store.

Pokémon GO est disponible gratuitement sur l’App Store.

